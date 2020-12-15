Депутаты одобрили уголовное наказание за пропаганду наркотиков в сети

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает приговаривать к реальным срокам за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, за «склонение к употреблению наркотиков в сети» можно отправиться в колонию на срок до 10 лет. Если это приведет по неосторожности к смерти двух или более лиц, наказание еще строже — от 12 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.

По словам одного из авторов документа Василия Пискарева, злоумышленники широко используют интернет-форумы и соцсети, чтобы «реализовать преступный замысел». Депутат считает, что этому способствуют анонимность, оперативность и охват широкой аудитории, которые может обеспечить интернет.

В действующем законодательстве пропаганда наркотиков в сети не упоминается. Проект закона внесли в Госдуму 9 июля 2020 года.