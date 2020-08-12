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Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:51

Палеонтологи из Саунтгемптонского университета обнаружили новый вид динозавра, относящегося к тероподам (хищным динозаврам). Об этом сообщает «Би-би-си».

В прошлом году ученые обнаружили четыре кости динозавра в городе Шанклин на острове Уайт, который находится рядом с Великобританией. Сейчас они полагают, что это новый вид динозавров. Его назвали Vectaerovenator inopinatus («Вектаэровенатор инопинатус»).

Этот динозавр жил в Меловый период, примерно 115 млн лет назад. Скорее всего, он достигал четырех метров ростом. У динозавра были специальные воздушные мешочки, которые сейчас встречаются у некоторых птиц. Они были продолжением легких, создавая очень эффективную дыхательную систему и делая скелет динозавра легче, сообщают эксперты.

Кости Vectaerovenator inopinatus, которые нашли ученые, находились в шее, спине и хвосте динозавра. Именно по ним исследователи поняли, что новый вид относится к тероподам. Сейчас кости находятся в музее Dinosaur Isle в Сандауне.

Недавно палеонтологи обнаружили еще один вид динозавров, которых назвали в честь песни Дэвида Боуи. Также ученые выяснили, что некоторые динозавры болели раком.

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