Вышел первый трейлер фильма «Общага» от оператора «Отряда самоубийц» и «Ярости»

Вышел первый трейлер фильма «Общага» с Ириной Старшенбаум, Юлией Ауг и Никитой Ефремовым. Посмотреть его можно на ютьюб-канале SonyPictures.

Картина расскажет об обитателях одной общаги — первокурснике Забеле, спекулянте Игоре, поэте Иване и «местных нимфах» Нелли и Свете. Они сочетают внутреннюю свободу с распорядком общаги, и делят поровну как горести, так и радости. Однако все меняется после внезапного самоубийства одной из студенток.

«Общага» — это режиссерский дебют Романа Васьянова по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови». Васьянов ранее отвечал за операторскую работу в таких картинах, как «Отряд самоубийц», «Тройная граница», «Ярость», «Опасная иллюзия», «Стиляги» и «Охота на пиранью».