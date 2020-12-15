В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 639 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Свердловской, Ростовской, Вологодской, Псковской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 707 945. За последние сутки вылечились 24 813 человек, за все время — 2 149 610. За сутки умерли 577 пациентов, за все время — 47 813.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 72,8 млн человек, 1,6 млн из них умерли, более 47 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (16,5 млн). Далее — Индия (9,9 млн) и Бразилия (6,9 млн).