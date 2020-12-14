В России выявили свыше 27 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 752 заражений меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Карелии, Вологодской области, Крыму и Хабаровском крае.