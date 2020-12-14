В России выявили свыше 27 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 752 заражений меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Карелии, Вологодской области, Крыму и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 681 256. За последние сутки вылечились 18 562 человека, за все время — 2 124 797. За сутки умерли 450 пациентов, за все время — 47 391.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 72,2 млн человек, 1,6 млн из них умерли, 47,2 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (16,2 млн). Далее — Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,9 млн).