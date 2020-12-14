Эксперты обсудят угрозу новой эпидемии в рамках дискуссии от Политехнического музея

Политехнический музей проведет дискуссию о том, стоит ли миру ждать новой эпидемии. Об этом представители музея рассказали «Афише Daily».

Дискуссия под названием «Будет ли новая эпидемия — и если да, то какая?» станет третьей по счету в музейной серии «Что дальше?». На ней спикеры обсудят пандемию и возможные угрозы в будущем. Среди вопросов, которые поднимут на мероприятии:

— Чему мы научились за время пандемии и что говорить об обществе?

— Насколько эффективен существующий мониторинг новых угроз?

— Какими будут вакцины и терапии будущего?

— Какие меры лучше предотвращают массовое заражение?

— Как далеко могут заходить ограничения? Как далеко они должны заходить?

— Как пандемии влияют на экономику и культуру?

Спикерами выступят эксперт Минстроя по городскому развитию Артем Гебелев, кандидат медицинских наук и директор клиники доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов, а также директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Ведущим станет научный журналист и основатель научно-популярного альманаха Metkere.com Илья Кабанов.

Дискуссия пройдет 15 декабря, в 19.00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях Политехнического музея.

В декабре стало известно, что пост директора Политехнического музея покинет Юлия Шахновская — она занимала его с 2013 года.