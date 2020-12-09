Юлия Шахновская покинет пост директора Политехнического музея, который она занимала с 2013 года. На должности ее заменит Елена Проничева, сообщил «Артгид».

Проничева окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология». Работала на различных должностях в Госдуме, Газпроме, Газпромбанке и на ВДНХ. В 2013 году она была назначена исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности.

В тот же год, через несколько месяцев после начала реконструкции исторического здания на Новой площади, Шахновскую утвердили директором Политеха. В музее она работала с 2009 года, изначально — на позиции гендиректора Фонда развития.

До этого Шахновская занималась культурными и интеллектуальными проектами компании «А&НН эдвайзор лимитед», а также руководила Фондом развития и поддержки искусства «Айрис». При ее участии был создан центр современного искусства «Гараж».

В ноябре Юлия Шахновская рассказала The Art Newspaper Russia о будущем Политехнического музея. В частности, она сообщила, что Политех полностью восстановит работу после реконструкции в мае 2021 года.