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В рамках дела Юлии Цветковой ее картины сравнят со сценами из «Секса в большом городе»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:16

Управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО направило на экспертизу эпизод сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на мать арт-активистки Анну Ходыреву.

Эксперты сравнят изображения вагин, нарисованные Цветковой, со сценами из пятой серии первого сезона сериала. В этом эпизоде героиня Синтии Никсон (Миранда) приезжает к художнику, рисующему женские половые органы.

Судебно-психологическая экспертиза должна установить, «являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа», имеют ли «материалы» историческую, художественную или культурную ценность, а также провоцируют ли они «психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего».

Мать художницы по этому случаю написала письмо Синтии Никсон. Вот его отрывок: «Почему я пишу вам? В конце концов, вся эта история, хоть и ужасная, не имеет к вам никакого отношения. Дело в том, что следствие, видимо, исчерпав свою фантазию, заказало для доказательства вины Юлии две новые экспертизы: одну искусствоведческую, вторую — психологическую. Сейчас они ставят перед экспертами задачу: сравнить семь изображений вагин из уголовного дела Юлии с теми, что были в «Сексе в большом городе», где вы рисовали вагины. Никто не понимает, чего они здесь добиваются», — говорится в письме.

На Юлию Цветкову завели три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних и одно уголовное — о распространении порнографии. Поводом для последнего стали художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». Художнице грозит до шести лет лишения свободы.

С ноября прошлого года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле арт-активистка стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

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