«ВКонтакте» назвала самую популярную персону 2020 года. И это не Моргенштерн

Соцсеть «ВКонтакте» представила рейтинг самых обсуждаемых персон и тем 2020 года. Список составляли при помощи системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях платформы с января по декабрь.

Самой популярной персоной стал Владимир Путин, его имя упоминали 18,6 млн раз. На втором месте — кей-поп-группа BTS (8,6 млн упоминаний), на третьем — Моргенштерн (3,2 млн упоминаний).