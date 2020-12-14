«ВКонтакте» назвала самую популярную персону 2020 года. И это не Моргенштерн

Соцсеть «ВКонтакте» представила рейтинг самых обсуждаемых персон и тем 2020 года. Список составляли при помощи системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях платформы с января по декабрь.
Самой популярной персоной стал Владимир Путин, его имя упоминали 18,6 млн раз. На втором месте — кей-поп-группа BTS (8,6 млн упоминаний), на третьем — Моргенштерн (3,2 млн упоминаний).
В рейтинг обсуждаемых персон также попали Александр Лукашенко — 3,1 млн упоминаний, Дональд Трамп — 2,9 млн, Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн, Алексей Навальный — 2,6 млн, Лионель Месси — 2,3 млн, Ольга Бузова — 1,7 млн, Сергей Собянин — 1,6 млн.
Топ-10 популярных тем возглавила «Пандемия коронавируса». Затем идут «Карантин», «Поправки в Конституцию России», «PlayStation», «Протесты в Белоруссии», «Fortnite», «Премия «Оскар», «Xbox», «Лига чемпионов» и «Протесты в Хабаровске».
Ранее «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги уходящего года. Самым популярным исполнителем оказался Моргенштерн, а его альбом «Легендарная пыль» — лидером среди пластинок.