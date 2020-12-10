Айсултан Сеитов снимет свой первый полнометражный фильм

Клипмейкер Айсултан Сеитов из Казахстана выпустит свой первый полнометражный фильм. Съемки начнутся в следующем году, написал он в инстаграме.

К посту Сеитов приложил фотографию сценария будущей картины. На ней лента озаглавлена «Қаш», а автором сценария указан Аблай Нурманбетов.