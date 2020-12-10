Айсултан Сеитов снимет свой первый полнометражный фильм

Клипмейкер Айсултан Сеитов из Казахстана выпустит свой первый полнометражный фильм. Съемки начнутся в следующем году, написал он в инстаграме.
К посту Сеитов приложил фотографию сценария будущей картины. На ней лента озаглавлена «Қаш», а автором сценария указан Аблай Нурманбетов.
Других подробностей о фильме Сеитов не сообщил, но сказал, что за производством можно будет следить в инстаграме Qara Production. Пока там нет ни одного поста.
Айсултан Сеитов снимал клипы для Ивана Дорна, Елены Темниковой, Offset из Migos, LʼOne, Joji и 21 Savage. За последний он был номинирован на премию MTV Video Music Awards. В марте 2019 года клипмейкер дал интервью Юрию Дудю.