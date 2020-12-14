Ученые нашли у заболевших коронавирусом антитела, которые атакуют организм

Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 «неправильные» антитела, которые направлены против организма и иммунной системы человека, а не против вируса. Об этом сообщает The Guardian.

Обычные антитела цепляются за белки на поверхности вирусов, тем самым блокируя их распространение. Из‑за своей неправильной формы аутоантитела действуют иначе — они связываются с белками на клетках человека, атакуя разные части организма.

У некоторых пациентов аутоантитела были найдены еще до заражения коронавирусом, у других они появились после заболевания. По словам ученых, уже известно несколько болезней, вызванных атакой иммунной системы на организм: например, волчанка и рассеянный склероз. Однако способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции пока мало изучена.

По данным исследования, между количеством аутоагрессивных антител и тяжестью болезни есть прямая зависимость. Кроме того, такие антитела могут оставаться в организме долгое время после выздоровления и приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Ранее британские ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел. У 5% людей они могут появляться даже после обычной простуды.