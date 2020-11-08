Ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел

У части людей есть антитела к коронавирусу, хотя они им не болели. Об этом говорится в исследовании британских ученых, сообщает Gizmodo.

Ученые провели эксперимент с участием 300 человек и выяснили, что у 5% есть антитела, которые появились при заражении «родственным вирусом». Это доказывает, что некоторые люди могут обладать определенной долей ранее существовавшего иммунитета к коронавирусу. При этом такие выводы пока что не дают понимания, насколько защитным может быть этот заимствованный иммунитет.

В рамках исследования были проанализированы образцы крови, которые собрали у взрослых и детей в Великобритании до начала глобального распространения вируса в декабре прошлого года. Кроме того, были изучены образцы, взятые у людей в начале пандемии, у которых был отрицательный тест на коронавирус. После этого, результаты были сопоставлены с теми, у кого позже нашли COVID-19.

Специалисты обнаружили, что антитела даже тех, у кого была обычная проcтуда, реагировали на SARS-CoV-2. Вместе с тем, антитела, обнаруженные у неинфицированных людей, отличались от тех, кто переболел коронавирусом.

Ранее команда ученых-иммунологов из США выяснила, что иммунитет от коронавируса сохраняется как минимум пять месяцев. Специалисты в течение нескольких месяцев отслеживали уровень антител у 5882 пациентов, заразившихся SARS-CoV-2 и установили, что они могут жить в организме до семи месяцев.