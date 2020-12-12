Тетушки из оригинального ситкома появились в превью финала «Леденящих душу приключений Сабрины»

В клипе неожиданно появились звезды оригинального ситкома о ведьме Сабрине — актрисы Бет Бродерик и Кэролайн Ри. Они исполнили роли «новых тетушек» героини Кирнан Шипки . Новая Сабрина оказалась с ними не знакома.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеопревью к финальному сезону сериала «Леденящие душу приключений Сабрины». Ролик появился на ютьюб-канале платформы.

Действие ролика происходит на съемочной площадке комедийного шоу. Режиссером проекта оказывается отец Блэквуд, который просит Сабрину называть его «просто Фаустус».

Четвертая и последняя часть сериала выйдет на Netflix 31 декабря. Посмотреть трейлер финальных эпизодов можно здесь.

Премьера первых десяти эпизодов «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix 26 октября 2018 года. Роль Сабрины в ребуте шоу о приключениях маленькой ведьмы, выходившего в 1990-х годах, исполнила Кирнан Шипка. В качестве исполнительного продюсера выступил автор «Ривердэйла» Роберто Агирре-Сакаса.