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Что люди слушали на самоизоляции? «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:19

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги 2020 года. Список самых прослушиваемых песен и артистов опубликован на сайте платформы.

Самым популярным у пользователей исполнителем оказался Моргенштерн, а его альбом «Легендарная пыль» — лидером среди пластинок. Трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем, признали хитом года в клипах.

© пресс-служба «ВКонтакте»

В топ-5 артистов также вошли Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, Miyagi & Andy Panda и Скриптонит. А в лидеры среди альбомов — «Yamakasi» (Miyagi & Andy Panda), вторая часть альбома «7» (Artik & Asti) , «2004» (Скриптонит) и «Vinyl #1» (Zivert).

Весной на самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Однако по итогам года самыми популярными оказались песня «Луна не знает пути» (Тайпан & Agunda) и два трека Моргенштерна: «РАТАТАТАТА» и тот же «Cadillac».

© пресс-служба «ВКонтакте»

Прорывом года по версии «ВКонтакте» стал битмейкер Slava Marlow. Он также работает с Моргенштерном.

Ранее стриминг-сервис «СберЗвук» и Apple Music подвели свои итоги и выяснили, какую музыку чаще всего слушали россияне в 2020 году.

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