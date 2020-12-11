Что люди слушали на самоизоляции? «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги 2020 года. Список самых прослушиваемых песен и артистов опубликован на сайте платформы.
Самым популярным у пользователей исполнителем оказался Моргенштерн, а его альбом «Легендарная пыль» — лидером среди пластинок. Трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем, признали хитом года в клипах.
В топ-5 артистов также вошли Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, Miyagi & Andy Panda и Скриптонит. А в лидеры среди альбомов — «Yamakasi» (Miyagi & Andy Panda), вторая часть альбома «7» (Artik & Asti) , «2004» (Скриптонит) и «Vinyl #1» (Zivert).
Весной на самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Однако по итогам года самыми популярными оказались песня «Луна не знает пути» (Тайпан & Agunda) и два трека Моргенштерна: «РАТАТАТАТА» и тот же «Cadillac».
Прорывом года по версии «ВКонтакте» стал битмейкер Slava Marlow. Он также работает с Моргенштерном.
Ранее стриминг-сервис «СберЗвук» и Apple Music подвели свои итоги и выяснили, какую музыку чаще всего слушали россияне в 2020 году.