Apple Music назвала самые популярные треки и артистов 2020 года в России

Apple Music составила рейтинг самых популярных треков и артистов в России по итогам 2020 года. Об этом представители сервиса рассказали «Афише Daily».

Самым популярным исполнителем на платформе стал Скриптонит. В уходящем году не было ни одной недели, чтобы альбом «2004», выпущенный рэпером в конце 2019-го, не попадал в топ-10 альбомного чарта сервиса, говорится в пресс-релизе.

Десятка самых популярных артистов в России за 2020 год выглядит так: Скриптонит, Моргенштерн, Zivert, Jony, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста, Элджей.

Самые популярные среди россиян песни года: «Комета» Jony, «Любимка» Niletto, «Blinding Lights» The Weeknd, «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$, «Credo» Zivert, «Cadillac» Моргенштерна и Элджея, «Dance Monkey» Tones and I, «Девочка танцуй» Artik & Asti, «X.O» The Limba & Andro, «Прятки» HammAli & Navai. Плейлист «Топ-100 России: 2020» доступен в Apple Music.

Также самые популярные треки в России назвал сервис Shazam: в тройке лидеров «Dance Monkey» Tones And I, «Intelligency» August, «Blinding Lights» The Weeknd.

Ранее музыкальные итоги 2020 года (с середины июля по ноябрь) в России представил музыкальный сервис Spotify.