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Pixar разрабатывает спин-офф «Истории игрушек» про Базза Лайтера

Анастасия Цой
Сегодня в 21:42

Студия Pixar разрабатывает спин-офф «Истории игрушек» про Базза Лайтера, пишет Deadline. Мультфильм планируют выпустить в прокат 17 июня 2022 года.

В нем покажут, как молодой летчик-испытатель стал космическим рейнджером (по крайней мере, он так думал до событий первой «Истории игрушек»). Героя озвучит Крис Эванс (Капитан Америка в фильмах Marvel).

Режиссером выступит Ангус МакЛэйн, поставивший вместе с Эндрю Стэнтоном «В поисках Дори». Он также известен в качестве художника-мультипликатора, который принимал участие в производстве «Истории игрушек-2», «Корпорации монстров» и «ВАЛЛ*И».

Disney анонсировала множество новых проектов: 10 сериалов по киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также мультфильмы Disney Animation и Pixar. Среди первой категории — к примеру, сериалы о Локи, Мисс Марвел и Лунном Рыцаре.

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