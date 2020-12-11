Студия Pixar разрабатывает спин-офф «Истории игрушек» про Базза Лайтера, пишет Deadline. Мультфильм планируют выпустить в прокат 17 июня 2022 года.

В нем покажут, как молодой летчик-испытатель стал космическим рейнджером (по крайней мере, он так думал до событий первой «Истории игрушек»). Героя озвучит Крис Эванс (Капитан Америка в фильмах Marvel).

Режиссером выступит Ангус МакЛэйн, поставивший вместе с Эндрю Стэнтоном «В поисках Дори». Он также известен в качестве художника-мультипликатора, который принимал участие в производстве «Истории игрушек-2», «Корпорации монстров» и «ВАЛЛ*И».