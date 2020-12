The Avalanches выпустили новый альбом «We Will Always Love You»

Австралийские электронщики The Avalanches представили третий студийный альбом «We Will Always Love You». На пластинке длиной 1 час 11 минут уместились 25 треков, записанных при участии множества приглашенных музыкантов: MGMT, гитариста The Smiths Джонни Марра, Леона Бриджеса, Jamie XX, Перри Фаррелла, Дензела Карри, Tricky и других.

Критики положительно встретили альбом, отметив его глубину и сложность, которая, впрочем, не мешает плавности и задору звучания. На Metacritic у релиза 87 баллов из 100, что, к примеру, на три больше, чем у вышедшей в тот же день пластинки Тейлор Свифт.

Послушать «We Will Always Love You» можно здесь.