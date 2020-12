Тейлор Свифт выпустила свой девятый альбом «evermore» и клип на песню «willow»

Тейлор Свифт выпустила свой девятый студийный альбом «evermore». Прослушать его можно в Spotify, Apple Music и YouTube Music.

На пластинке 15 треков, среди них фиты с Bon Iver, The National и Haim: «willow», «champagne problems», «gold rush», «‘tis the damn season», «tolerate it», «no body, no crime (feat. Haim)», «happiness»», «dorothea», «coney island (feat. The National)», «ivy», «cowboy like me», «long story short», «marjorie», «closure» и «evermore (feat. Bon Iver)».