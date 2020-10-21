Вышел тизер-трейлер мультфильма Disney «Райя и последний дракон»

Картина расскажет историю об отважной воительнице Райя из королевства Кумандра. Ей предстоит вместе со своим спутником, броненосцем по имени Тук-Тук, найти единственного оставшегося в мире дракона Сису и одержать победу над могущественным врагом Друуном.

В сети появился первый тизер-трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». Видео опубликовали на ютьюб-канале анимационной студии.

Режиссерами мультфильма выступили лауреат «Оскара» и автор «Моаны» Дон Хилл, а также мексиканский клипмейкер Карлос Лопес Эстрада. Главных героев озвучили актрисы Келли Мари Трэн и Аквафина. Премьера ленты состоится в России 11 марта 2021 года.

Ранее Apple TV представил трейлер мультфильма ирландского аниматора Томма Мура «Легенды о волках», это первая его работа после «Песни моря» 2014 года.