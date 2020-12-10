Оксана Пушкина и Ника Водвуд в видео центра «Насилию.нет» о сильных женщинах и гендерных стереотипах

Центр «Насилию.нет» выпустил видео «Девочки такие девочки». Ролик посвящен сильным женщинам и борьбе с гендерными стереотипами, один из которых отражен в названии: «Когда так говорят, имеют в виду, что девочки несерьезные, легкомысленные, неспособные на поступок.

Мы собрали девочек и женщин, которые каждый день своим примером опровергают этот стереотип. Наши героини доказывают, что девочки могут быть первыми в спорте, строить города, управлять самолетами, писать законы, работать в IT и спасать жизни».

В ролике снялись директор «Насилию.нет» Анна Ривина, депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая разрабатывает закон о домашнем насилии, партнер юридической компании Pen & Paper Екатерина Тягай, художница и активистка Ника Водвуд, сооснователь стартапа Hydrop Марина Росс, театральный режиссер Женя Беркович и сварщица Александра Ивлева. Режиссером выступила Юлия Дмитриева.