Центр «Насилию.нет» запустил независимое медиа. Оно называется «Утопия»

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» запустил собственное независимое медиа «Утопия». Об этом в фейсбуке рассказала директор центра Анна Ривина.

Редакцию «Утопии» возглавил шеф-редактор «Насилию.нет», бывший внештатный корреспондент «Таких дел», «Афиши» и «Открытых медиа» Илья Панин. Редактором новостей стала Нина Захарова, SММ-редактором — Юля Балахонова.

«Мир без насилия — утопия. Воображаемое недостижимое будущее. Мы хотим разобраться, как к нему приблизиться. Для этого будем изучать феномен насилия с разных сторон и аспектов: нам одинаково важно говорить про насилие над мужчинами и женщинами, детьми и пожилыми. Про насилие и абьюз в семье от близких людей и на улице от совсем незнакомых, про полицейское насилие и происходящее в изолированных государственных институциях», — говорится на сайте издания.

Еще одной важной темой публикаций станут гендерные различия и роли. Авторы «Утопии» попробуют выяснить, как они менялись, почему сейчас они именно такие и как преодолеть разрыв между разрушающимися старыми и еще не выработанными новыми нормами.