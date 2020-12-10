Heart of Moscow выпустили значки, посвященные еде разных стран. Русскую кухню представляет пельмень

Русскую кухню в коллекции представляет пельмень, азиатскую — роллы и лапша, кавказскую — хинкали. Послом итальянской кухни стала неаполитанская пицца, американской — бургер, французской — картошка фри, которую во всем мире называют French fries. Авокадо отвечает за вегетарианскую кухню от имени своего главного экспортера — Мексики.

Значки можно купить на сайте Heart of Moscow, в музее «Гараж» и Музее игровых автоматов, в магазинах «Передвижник» и «Friends Function», а также в точках сетей «Республика» и «Красный карандаш». Стоят значки от 350 рублей.

«Обычно мы делаем что‑то про славное московское прошлое, про наследие и культурный код. Но сегодня все мы переживаем редкое явление планетарного масштаба — ужасное, опасное и пугающее, но безусловно уникальное. В этот раз нам хотелось зафиксировать момент и отразить реальность 2020 года, поэтому мы обратились к теме «путешествий на диване» и сделали серию о том немногом, что соединяет нас с нормальной жизнью, — о еде!», — сказал основатель бренда.

В июне Heart of Moscow выпустил коллекцию масок для лица, вдохновленную орнаментами русского авангарда.