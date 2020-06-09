Сувенирный бренд Heart of Moscow выпустил коллекцию многоразовых масок для лица. Дизайнеры вдохновлялись орнаментами русского авангарда 1920-х. В релиз вошли 12 принтов с отсылками к классикам направления: Любови Поповой , Варвары Степановой , Александра Родченко и Веры Мухиной.

Коллекция масок, посвященных русскому авангарду, уже поступила в продажу на официальном сайте бренда. Любая из 12 доступных моделей обойдется в 550 рублей. В середине июня маски также можно будет приобрести в сети магазинов «Республика».