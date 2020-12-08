Коты, динозавры и израильский Мюнхгаузен:«Афиша Daily» советует 13 отличных новых книг для детей и подростков.

«Приключения дяди Левы в румынских степях» Янца Леви (Иллюстрации Янива Шимони)

Лазарь обожает дядю Леву, у которого припасено множество историй: и о путешествии на облаке, и о самовлюбленном вороне, и о волосках, спасших жизнь. Окружающие настроены скептично, но Лазарь верит каждому дядиному слову и с нетерпением ждет среду, чтобы узнать о его дальнейших приключениях. Современный детский писатель Янец Леви не только пишет книги, но и ведет ток-шоу, где обсуждает с юными читателями детскую литературу. Именно поэтому его романы такие смешные и увлекательные, но отнюдь не легковесные, ведь разговор о силе фантазии и вере в чудеса — это серьезно.

Издательство «Книжники» , перевод Ксении Церковской

«Край чудес» Ольги Птицевой

Кира мечтает съехать от родителей и нанять сиделку для больного дедушки, а Тарас пытается решить вопрос с армией. Ничего сложного, но для этого нужны большие деньги, а взять их студентам негде. Но появляется таинственный блогер Южин, предлагающий снять фильм о ховринской заброшенной больнице. Вот только многие, кто туда приходит, бесследно исчезают. Молодая российская писательница Ольга Птицева известна читателям по книге «Брат болотного края», а сейчас можно прочитать ее первый роман без псевдонима. Понравится, если вы любите жуткие истории, хозяев морских свинок и верите в любовь. Строго от 14 лет.

Издательство Clever

«Сторителлинг. Как написать отличную историю» Кэролайн Лоуренс (Иллюстрации Татьяны Сырниковой)

Если вы хотите стать писателем, то у вас в запасе огромное количество сюжетов, но есть небольшая сложность: кажется, что каждый из них здорово выглядит только в голове, а на бумаге превращается в два предложения. И как же написать свой первый роман? Английская писательница Кэролайн Лоуренс не только умеет писать классные книги, но и щедро делится своими наработками со школьниками и студентами, многие из которых под ее руководством пишут свои первые рассказы. Этот томик отлично подойдет, если ваш ребенок хочет стать писателем, но при этом немного путается в том, с чего же начать.

Издательство «Лайвбук» , перевод Ирины Епифановой

«Тайна Лидии» Финна Сеттерхольма (иллюстрации Маши Судовых)

Лидия сидит на своей любимой тайной скамейке и рисует ноги у лошадей. Впрочем, ноги выглядят все хуже, бумага пачкается, и девочка уже не уверена, что рисунки так уж хороши, а мечта стать художницей когда‑нибудь станет реальностью. Вдруг на спинку скамейки опускается огромная птица и похищает карандаш, и это становится началом удивительных путешествий среди картин и разных эпох. Шведский писатель Финн Сеттерхольм создает роман, где умело сочетает познавательность (что там происходило во времена Рембрандта?) и увлекательность (приключения Лидии ничуть не уступают знаменитому путешествию Нильса с дикими гусями), а еще говорит о том, как важно верить в волшебство и свои силы. Идеальная книга для непростого декабря, чтобы потом вместе с детьми рассмотреть картины, упомянутые в книге.

Издательство «КомпасГид» , перевод Лидии Стародубцевой

«Скрытое туманом» Миясе Сертбарут

Илай спускается к завтраку и сразу понимает: что‑то идет не так. Мама не только поставила на стол ее любимую колбасу, но еще и делает омлет на сливочном масле. В последний раз столько всего вкусного было на столе только в день, когда родители собирались разводиться. В общем, ничего хорошего от завтрака Илай не ждет и поэтому не обращает внимания на странных ворон, пристально наблюдающих за ней. Турецкая писательница Миясе Сертбарут уже в детстве заметила, что книги помогают избавиться от боли в животе (а вот от школы становится хуже). Поэтому она много читала, выросла и стала работать учителем, чтобы сделать жизнь школьников чуть проще. А потом начала писать истории, где рассказывает, как непросто быть подростком и как важно отыскать свой путь.

Издательство «Фолиант» , перевод Евгении Ларионовой

«Мартын и Барсик» Маши Рупасовой (иллюстрации Андрея Попова)

Мартын и Барсик — два довольных жизнью кота, которым немного докучает хозяйка: она ест колбасу, спит в пять утра и, кажется, совсем забыла, что котов нужно постоянно гладить. А дальше происходит совсем ужасное — хозяйка приводит домой жениха! Теперь весь мирный уклад жизни под угрозой. Стихотворения Маши Рупасовой нравятся и взрослым, и детям. Детям — потому что они забавные, а мамы и папы любят ее за внимание к внутреннему миру и за огромное ощущение нежности, будь то рассказ о котах или о маме-пастиле.

«Тираннозавр рекс» Дугала Диксона (иллюстрации Рэйчел Колдуэлл)

Как вы относитесь к тираннозаврам? А если вам скажут, что у вас есть уникальная возможность провести вскрытие огромного хищника, посмотреть на его малышей и разобраться наконец, зачем ему такие маленькие лапки? Неужели откажетесь? Скорее берите книгу и приступайте к исследованию! Если у вас подрастает юный палеонтолог, вы точно знаете, что книг о динозаврах никогда не бывает достаточно, особенно если в ней можно рассматривать зубы динозавра, заглядывать ему под кожу и дергать за хвост. А еще можно купить ее друзьям — пусть и их дети поймут, как прекрасен мир древних рептилий!

Издательство «МИФ» , перевод Константина Рыбакова

«Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильверы

Жизнь шестнадцатилетнего Аарона нельзя назвать радужной: мать постоянно плачет, отец покончил с собой, и вся жизнь семьи превратилась в борьбу за выживание. Впрочем, из мира всех сложных вопросов и ситуаций есть простой выход — операция в Летео, после которой исчезает память. Только что теряет человек вместе с памятью? Вдруг что‑то важное? Американский писатель Адам Сильвера много пишет и для взрослых, и для подростков, внимательно рассматривая повседневные проблемы и находя повод задаться самыми непростыми вопросами. Его мир выглядит максимально реалистичным, и поэтому история с исчезнувшей памятью не вызывает удивления. Роман стоит прочесть всем, кто отличается от окружающих и не может решить, хорошо ли это.

Издательство Popcorn Books , перевод Екатерины Морозовой

«Соня-9» Алексея Олейникова (иллюстрации Тимофея Яржомбека)

Соня уже не в 7-м классе, она повзрослела, готовится сдавать ОГЭ и думает, где же в мире есть место, в котором она будет счастлива со всеми своими неудобными мыслями и ненужной любовью. Продолжение комикса «Соня из 7 «Буээ» Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека сильно отличается от первой книги. Поэтому если вы ожидаете смешной истории про то, как Фет скачет оборотнем, то эта часть вас разочарует. Если же вы ищите тонкий и лиричный комикс о том, каково сдавать экзамены, быть влюбленным и отличаться от одноклассников, то смело рекомендую.

Издательство Albus Corvus

«Летчики-герои. Спасение челюскинцев» Владислава Серова

На вокзале предотъездная суматоха. Анастасия Сушкина, молодой ихтиолог, сталкивается на перроне с летчиком Анатолием, еще не представляя, в каких условиях произойдет их следующая встреча. А тем временем пароход «Челюскин» готовится отплывать из Ленинграда. Книга Владислава Серова посвящена событию, которое отлично известно бабушкам-дедушкам, но не детям. Те, кто старательно изучает географию, могут вспомнить, что в Арктике есть мыс Челюскина, но откуда взялось его название? Автор рассказывает историю и героического похода, и спасения челюскинцев, не выходя за границы небольшого комикса.

«Здесь, в реальном мире» Сары Пеннипакер (иллюстрации Джона Классена)

Вар изучил в школе на уроках истории Средние века и хочет провести лето как любой нормальный ребенок: за постройкой замка. Но родители, кажется, не считают эту идею здравой и записывают его в городской лагерь, чтобы он начал общаться со сверстниками и перестал существовать в выдуманном мире. Только вот итоги отдыха окажутся совершенно неожиданными! Сара Пеннипакер написала «Пакса» (и если вы пропустили этот великолепный роман про мальчика и лиса, то срочно исправьтесь), а ее новый роман — история про мальчика, который отчаянно пытается остаться рыцарем в нашем прагматичном мире, где все заняты какими‑то неважными вещами. Идеальная книга для карантина и для мечтателей, верящих в лучшее.

Издательство «Самокат», перевод Наталии Калошиной и Евгении Канищевой

«Полиция памяти» Ёко Огавы

Главная героиня, будучи еще совсем маленькой, сидит у мамы и слушает рассказы об удивительных предметах: ленте, колокольчике, изумруде, духах. Каждый предмет надежно спрятан в маленьком ящике, и только это спасает его от забвения, ведь Полиция памяти уничтожает воспоминания о самых разных вещах. Японская писательница Ёко Огава написала свой роман в 1994 году. Он наследует лучшим антиутопиям, но при этом не выглядит вторичным или ученическим, ведь на страницах возникает свой особый мир, где герои противостоят злу и бессмысленности, борясь за самую ценную вещь на земле, — за память.

Издательство Polyandria NoAge , перевод Дмитрия Коваленина

«Сэмми Клаус, рождественский кот» Люси Роулэнд (иллюстрации Паулы Боулз)

Сэмми — отличный помощник Санты. Правда, он не олень и даже не эльф, а просто котенок, который очень любит поспать. Из‑за этого Сэмми постоянно пропускает сани с подарками и не отправляется в увлекательное путешествие. Только в этом году все идет не по плану, и герой поедет вместе с Сантой, но совсем не так, как планировал. Английская писательница Люси Роулэнд трудится логопедом, и ее истории сначала появились как упражнения для ее маленьких учеников и только потом стали самостоятельными книгами. Так что тут не только история про отважного сонного кота, но и отличная книга для чтения вслух.