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Hyundai купит производителя робопса Boston Dynamics почти за миллиард долларов

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:03

Южнокорейская корпорация Hyundai Motor собирается выкупить производителя роботов Boston Dynamics у японской компании SoftBank Group за 921 млн долларов. Планируется, что сделка будет закрыта 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, пишет The Korea Economic Daily со ссылкой на собственные источники.

Информацию о сделке подтверждает издание The Robot Report, а Bloomberg еще в ноябре писал о серии переговоров между Hyundai и SoftBank Group о продаже этих активов. Тогда сумма сделки составляла около миллиарда долларов.

Компания Boston Dynamics является одним из самых известных производителей роботов в мире — она производит самых технологических, но не очень рентабельных роботов. Самый известный на сегодняшний день продукт Boston Dynamics — робопес Spot, который изначально производился для военных компаний, но в 2020 году появился в открытой продаже. Кроме того, Boston Dynamics производит антропоморфного робота Atlas и колесного Handle.

Hyundai станет четвертым владельцем Boston Dynamics. Помимо SoftBank Group, компанией также владела Google c 2013 по 2017 год. Известно, что Google продала компанию из‑за миллионных убытков и отсутствия коммерческой перспективы производителя.

Hyundai также разрабатывает собственных роботов, которые предназначены для промышленного применения. В дальнейшем Boston Dynamics может переключиться на создание роботов, которые могли бы работать на заводах.

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