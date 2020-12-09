Старейший киноцентр столицы находился на реставрации с 2014 года. За шесть лет были воссозданы исторически ценные элементы, которых кинотеатр лишился в 1960-е годы. Реставраторы восстановили более тысячи фрагментов декора.

В Москве завершилась реконструкция кинотеатра «Художественный». Об это сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка .

Фасаду здания возвращен исходный облик — он воссоздан по чертежам Федора Шехтеля и архивным фотографиям. Вернулись на прежние места надписи «Входъ» и «Выходъ», а также вывеска «Художественный электро-театр».

Вновь открыты заложенные оконные проемы. Возле главного входа появились исторические фонари, а в фойе здания установлен «сухой» фонтан. Он заменил утраченный светящийся фонтан с чашей, который задумывал Шехтель.

«На фасаде кинотеатра теперь расположена современная электронная афиша, не нарушающая исторический облик здания. Новый интерьер «Художественного» сочетает в себе воссозданные исторические элементы, а также современные решения, органически вписывающиеся в общий стиль здания», — отмечается в сообщении.

Внутри кинотеатра появился дополнительный, третий этаж — его образовали дополнительные перекрытия по левому и правому крыльям здания. Благодаря этому решению в «Художественном» теперь несколько кинозалов: на 359, 120, 47 (два зала) и 21 место.

В здании открыли ресторан с авторским меню и бар в главном лобби. В киноцентре организовали место для проведения концертов, образовательных мероприятий, творческих встреч и выставок.

«Художественный» был построен в 1909 году по проекту Николая Благовещенского. В 1912–1913 годах здание перестроил архитектор Шехтель. В 1980-х годах в кинотеатре прошел капитальный ремонт, а в январе 2014 года он закрылся на масштабную реставрацию.

Во вновь открытом кинотеатре будут показывать лучшие фестивальные картины и премьеры. Программным директором «Художественного» стал кинокритик и куратор Стас Тыркин.