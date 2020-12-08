В Москве начали сносить кинотеатр «Первомайский». На его месте построят многофункциональный центр

В районе Восточное Измайлово в Москве начали сносить кинотеатр «Первомайский». Об этом сообщает «Архнадзор».
На сегодняшний день рабочие уже разрушили первый этаж кинотеатра, построенного в конце 1960-х годов по проекту Дмитрия Солопова и Михаила Казарновского.
Кинотеатр «Первомайский» входит в общегородскую программу реконструкции советских кинотеатров, которую ведет компания ADG Group. Как пишет «Архнадзор», несмотря на заявленную реконструкцию, кинотеатры полностью сносят, а на их месте строят так называемые «многофункциональные районные центры» — по сути, торгово-развлекательные центры.
Предполагается, что в новом центре, который должны открыть в 2022 году, построят и новый кинотеатр, а также магазины, фуд-корт, зону развлечений для детей и тому подобное.
«Архнадзор» заявляет, что были демонтированы и вывезены из кинотеатра мозаичные панно, их местонахождение сейчас неизвестно. Застройщики сообщали, что мозаику отреставрировали и вернут, однако эти заявления ничем не подкреплены.
Жители района запустили петицию против сноса кинотеатра. Также за его сохранение выступили дети Дмитрия Солопова, спроектировавшего «Первомайский». Они обратились с письмом к членам совета директоров ADG Group и призвали компанию не разрушать модернистское здание. Однако оба обращения остались без ответа.
За проект «Первомайского» Солопов и Казарновский были удостоены Премии Совета Министров СССР. Этот кинотеатр стал прототипом для новых кинотеатров по всему Советскому Союзу.
О том, что происходит с советскими кинотеатрами в современной России, «Афиша Daily» рассказывала здесь. Можете пройти наш грустный тест и ответить, какие кинотеатры снесли, а какие еще нет.