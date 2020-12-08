В Москве начали сносить кинотеатр «Первомайский». На его месте построят многофункциональный центр

В районе Восточное Измайлово в Москве начали сносить кинотеатр «Первомайский». Об этом сообщает «Архнадзор».

На сегодняшний день рабочие уже разрушили первый этаж кинотеатра, построенного в конце 1960-х годов по проекту Дмитрия Солопова и Михаила Казарновского.

Кинотеатр «Первомайский» входит в общегородскую программу реконструкции советских кинотеатров, которую ведет компания ADG Group. Как пишет «Архнадзор», несмотря на заявленную реконструкцию, кинотеатры полностью сносят, а на их месте строят так называемые «многофункциональные районные центры» — по сути, торгово-развлекательные центры.

Предполагается, что в новом центре, который должны открыть в 2022 году, построят и новый кинотеатр, а также магазины, фуд-корт, зону развлечений для детей и тому подобное.