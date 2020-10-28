Программа реконструкции советских кинотеатров, запущенная в 2019 году и нередко критикуемая, пополняет список архитектурных утрат Москвы: вчера стало известно о сносе кинотеатра «Первомайский». Предлагаем вспомнить другие потери советского модернизма и отгадать, какие кинотеатры еще не успели снести или радикально перестроить.
«Витязь» в Беляево?
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«София» в Измайлово?
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«Будапешт» в Алтуфьево?
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«Родина» на Семеновской?
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«Баку» в районе Аэропорт?
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«Звездный» на проспекте Вернадского?
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«Улан-Батор» в Академическом районе?
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«Алмаз» на Шаболовке?
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