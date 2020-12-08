Центр им. Гамалеи: ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года

Ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Гинцбург признал, что полностью уничтожить коронавирус невозможно, поскольку он передается не только от человека к человеку — носителями могут быть домашние и дикие животные. Единственный способ борьбы с вирусом — сделать его вакциноуправляемым. Этого можно достичь, когда 70% населения будет вакцинировано. По его словам, в России это произойдет к ноябрю следующего года.

«[Вакцина от коронавируса] войдет в национальный календарь прививок, а все население всех стран, где, я надеюсь, в скором времени эта вакцина от COVID-19 будет существовать и производиться <…>, будет защищено от этого возбудителя», — сказал он.

2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. По словам президента, в ближайшее время количество выпущенных доз вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов.