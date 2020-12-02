Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой со следующей недели начать вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняет агенство, вакцинировать будут учителей и врачей — представителей групп риска. «Давайте вы не доложите, а начнете», — передает РИА «Новости» слова Путина Голиковой на открытии многофункциональных медцентров Минобороны.

Путин принял участие в открытии в режиме видеоконференции. По его словам, в стране уже произвели около 2 млн доз вакцины от COVID-19. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал российский президент.