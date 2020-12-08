Моргенштерн стал гостем шоу «Давай поженимся»

Моргенштерн принял участие в шоу «Давай поженимся». Ведущая программы Лариса Гузеева выложила в инстаграм сторис с рэпером на съемках в студии, сообщает РИА «Новости».

В ролике Моргенштерн танцует на сцене с девушкой. За кадром слышно, как соведущая Роза Сябитова подпевает участнице шоу.

Гузеева никак не прокомментировала появление музыканта на съемках, поэтому пока неизвестно, в какой роли он снялся в программе.

Ранее Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана. Заведение получило название Kaif Provenance.