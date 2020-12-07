«Я серьезный бизнесмен и ресторатор»: Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана

Российский рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн выпустил новое видео — мини-фильм, в котором он рассказывает о создании своего ресторана Kaif Provenance. Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыканта.

В видеоролике показывается открытие ресторана 25 октября 2020 года и процесс создания заведения начиная с августа. Также Моргенштерн рассказывает, почему назвал ресторан не просто Kaif, а Kaif Provenance (спойлер: потому что «это источник кайфа»).

В фильме фигурируют бизнес-партнеры Моргенштерна Янис и Стефан Греки, а на открытие пришли Филипп Киркоров, Эрик Давидович и мама Моргенштерна (в фильме она, например, цитирует Ницше, рассуждая об успехах сына).

«Я уже не серьезный артист, я уже серьезный бизнесмен и ресторатор», — говорит о своих достижениях сам Моргенштерн.

В ноябре у Моргенштерна вышел клип за «10 лямов» для Альфа-банка. Видео на айфон снял Слава Марлоу. В ролике Моргенштерн приходит в отделение банка, где ему предлагают сделать «лучший клип» за «10 лямов». Согласившись, рэпер начинает танцевать в помещении банка на глазах у посетителей.