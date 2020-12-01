Сервисы для релакса и управления стрессом, Zoom и Reface: Google назвал лучшие приложения 2020-го

Google назвал лучшие приложения и игры 2020 года в магазине Play Market. «Каким бы трудным ни был 2020 год, эти приложения и игры поднимали нам настроение и помогали расслабиться», — отметили в компании.

В топе приложений сразу несколько сервисов для релакса и сна. Это Loona, которое поможет лучше заснуть, Norbu для осознанного управления стрессом и Calmaria, которое научит упражнениям для расслабления.

Их дополняет хит 2020-го — сервис видеозвонков Zoom, приложение по замене лиц Reface, видеоредактор Vita, шаблоны сторис для Instagram Instories, планировщик Grid Diary и объединенное приложение для работы с Microsoft Office.

В список попали сразу два приложения для записи музыки — Dolby On: Record Audio & Music и «Всплеск», а также редактор фотографий Bazaart, сервис для рисования Tayasui Sketches, видеоредактор Vita и трекер привычек Timecap.

Среди игр отметились Genshin Impact (она взяла номинацию «Лучшая игра»), «Мой говорящий Том: Друзья» («Лучшая игра по версии пользователей), Brawlhalla («Лучшая соревновательная игра»), Cookies Must Die («Лучшая инди-игра»), «Disney: Холодные приключения» («Лучшая казуальная игра») и Fancade («Лучшая инновационная игра»).