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Общественные деятели и художники обсудят, почему нужно помогать осужденным за наркотики

Анастасия Цой
Сегодня в 15:07

Общественные деятели, правозащитники и художники в рамках благотворительного аукциона «Выручай!» проведут public talk на тему «Почему нужно помогать осужденным за наркотики?». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В разговоре примут участие правозащитница и журналистка, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, глава юридического департамента организации «Русь Сидящая» Алексей Федяров, участник гражданской инициативы по ресоциализации бывших заключенных женских колоний Лев Ларионов, общественный деятель, экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, общественный деятель Кристина Потупчик и художник Андрей Митенев.

Они поговорят об антинаркотической политике, системе наказаний и опыте лишения свободы. «Осужденные за наркотики — самая многочисленная группа заключенных в современной России.

В то время как правительства все большего числа стран предпринимают попытки либерализации и гуманизации антинаркотического законодательства, российская наркополитика остается одной из самых репрессивных в мире, что приводит к длительным срокам реального лишения свободы для десятков тысяч молодых людей, столкнувшихся с наркотиками», — говорят организаторы.

Кто они — осужденные за наркотики? Какая помощь им нужна? К каким последствиям приводит опыт лишения свободы? Влияет ли криминализация на популярность наркотиков, и какой может быть реакция общества на употребление запрещенных средств?
Организаторы мероприятия

«За последние десять с небольшим лет на сотни тысяч людей навесили ярлык «наркоман» и кинули их в российскую тюрьму. Изменило ли это ситуацию с наркотрафиком в стране? Конечно, нет. Наказания ужесточаются, осужденные по наркотическим статьям подвергаются систематической популистской стигматизации — и параллельно оказывается абсолютно заброшенной работа по пресечению крупного трафика.

Это автоматически влечет за собой рост числа потребителей: наркозависимых у нас все больше, а работа правоохранительных органов — все формальнее», — говорит Алексей Федяров.

Онлайн-трансляция начнется 6 декабря в 18.00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию будет доступна на странице мероприятия, а также направлена всем, кто пройдет регистрацию на событие.

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