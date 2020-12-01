Общественные деятели и художники обсудят, почему нужно помогать осужденным за наркотики

Общественные деятели, правозащитники и художники в рамках благотворительного аукциона «Выручай!» проведут public talk на тему «Почему нужно помогать осужденным за наркотики?». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В разговоре примут участие правозащитница и журналистка, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, глава юридического департамента организации «Русь Сидящая» Алексей Федяров, участник гражданской инициативы по ресоциализации бывших заключенных женских колоний Лев Ларионов, общественный деятель, экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, общественный деятель Кристина Потупчик и художник Андрей Митенев.

Они поговорят об антинаркотической политике, системе наказаний и опыте лишения свободы. «Осужденные за наркотики — самая многочисленная группа заключенных в современной России.

В то время как правительства все большего числа стран предпринимают попытки либерализации и гуманизации антинаркотического законодательства, российская наркополитика остается одной из самых репрессивных в мире, что приводит к длительным срокам реального лишения свободы для десятков тысяч молодых людей, столкнувшихся с наркотиками», — говорят организаторы.