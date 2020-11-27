«Яндекс.Карты» теперь показывают загруженность московского метро

Загруженность отображают при построении маршрута или выборе станции. Зеленый цвет означает маленькое число людей на станции, оранжевый — среднее, а красный — большое.

Определяет загруженность алгоритм с использованием машинного обучения. Он опирается на плотность GPS-сигналов около станции и ответы пассажиров, которые уже некоторое время оценивают количество людей в метро в приложении «Яндекс.Карт».

В компании отмечают, что новый инструмент особенно полезен в пандемию, когда важно соблюдать дистанцию между людьми.

С конца марта «Яндекс.Карты» показывают индекс самоизоляции в российских городах. Также в сервисе можно посмотреть последнюю статистику по коронавирусу.