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«Яндекс.Карты» теперь показывают загруженность московского метро

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций московского метро. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.

Загруженность отображают при построении маршрута или выборе станции. Зеленый цвет означает маленькое число людей на станции, оранжевый — среднее, а красный — большое.

© «Яндекс.Карты»

Определяет загруженность алгоритм с использованием машинного обучения. Он опирается на плотность GPS-сигналов около станции и ответы пассажиров, которые уже некоторое время оценивают количество людей в метро в приложении «Яндекс.Карт».

В компании отмечают, что новый инструмент особенно полезен в пандемию, когда важно соблюдать дистанцию между людьми.

С конца марта «Яндекс.Карты» показывают индекс самоизоляции в российских городах. Также в сервисе можно посмотреть последнюю статистику по коронавирусу.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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