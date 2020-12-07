Губернатор Беглов: в Петербурге кончаются койки для тяжелых больных COVID-19

В Петербурге заканчиваются койки для болеющих тяжелой формой коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов. Его слова передает «Интерфакс».

Он рассказал, что больницы и поликлиники сейчас работают на пределе возможностей, поэтому нельзя допустить роста заразившихся.

«До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом, дальше — красная черта, за которой отмена оказания плановой помощи в городских стационарах и перевод всех клиник в инфекционный режим», — сказал Беглов.

Он отметил, что в январе следующего года в Петербург доставят до полумиллиона доз вакцин для социальных работников, учителей и медиков, и городу нужно продержаться до этого момента. Сейчас обсуждается вопрос о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим и о продлении зимних каникул для учащихся 5–11-х классов.

2 декабря Александр Беглов заявил, что в Петербурге ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе тех, что используют для лечения коронавируса. Кроме того, в больницах не хватает медиков, особенно врачей в амбулаторном звене.