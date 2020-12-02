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Губернатор Беглов: в Петербурге дефицит препаратов для лечения COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:37

В Петербурге ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе тех, что используют для лечения коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе напряженной и рассказал о нехватке медиков. Особенно врачей не хватает в амбулаторном звене, заявил губернатор. По его словам, к работе в больницах и поликлиниках привлекли около 2,5 тыс. старшекурсников медвузов.

«То что касается масок, средств индивидуальной защиты, то их достаточно, цены в общем-то нормальные. Что касается лекарств именно противовирусных и ряд других — ощущается определенный дефицит и мы работаем над этим», — сказал Беглов.

В Петербурге, как отметил Беглов, осталось только 6% свободных больничных коек. При необходимости их число увеличат за счет стационаров, которые сегодня оказывают плановую помощь.

Если нагрузка на медицинские учреждения будет расти, в городе ужесточат уже действующие антикоронавирусные ограничения. Ранее власти Петербурга уже ввели новые ограничения: с 4 декабря закроются аквапарки, океанариумы, театры, цирки и концертные площадки.

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