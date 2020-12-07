КамАЗ создал первый в России самосвалшеринг

Автопроизводитель КамАЗ создал первый в России грузовой каршеринг — взять самосвалы в аренду можно через онлайн-сервис «Спецшеринг». Об этом говорится на сайте компании.

Пока услуга работает только в Казани и других городах Татарстана, но в первом квартале 2021 года появится в Москве, а затем — в Петербурге и Краснодаре.

Арендовать самосвал можно на срок от одного дня до одного года. На выбор — линейка автомобилей «КамАЗ-65801» грузоподъемностью в 32 тонны. Они предназначены для разного рода сыпучих строительных и промышленных грузов.

Сервис аренды самосвалов работает по классической схеме шеринга — клиенту предоставляют готовый к эксплуатации автомобиль, который нужно заправлять самостоятельно. В стоимость включена страховка, техобслуживание и замена расходников.

Основатель «Спецшеринга» Роберт Зайниев считает, что сервис поможет решить краткосрочные бизнес-задачи, для которых невыгодно покупать грузовик или брать его в лизинг.

Ранее КамАЗ стал индустриальным партнером создания «Камы-1» — первого в России серийного электромобиля. Электрокар, разработанный специалистами петербургского Политеха, должен выйти на рынок в 2021 году.