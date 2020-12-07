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Чипсы и пиво помогут в борьбе с глобальным потеплением

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:46

Британский бренд чипсов Walkers собирается применить технологию производства чипсов, которая снизит выброс углерода в атмосферу на 70%. Об этом сообщает Би-би-си.

В технологии будет использоваться CO2, выделяемый при брожении пива. Его смешают с картофельными отходами, чтобы произвести удобрение, и получившуюся смесь будут применять на полях для подкормки урожая картофеля.

Обычно производство удобрений приводит к большим выбросам углерода, но теперь у Walkers есть решение проблемы, а комбинация чипсов и пива приобрела новую функцию. Такой метод был разработан по гранту британского правительства стартапом CCm, в котором участвуют 14 человек.

В этом году удобрения были опробованы на грядках для семян картофеля, и уже в следующем году Walkers установит оборудование CCm на своем заводе в Лестере, чтобы подготовиться к производству урожая 2022 года. С какой пивоварней будет сотрудничать компания, пока неизвестно.

Ранее профессор молекулярной биохимии Университета штата Северной Каролины Колин Доэрти выяснил, что изменения климата могут повлиять на вкус пива. По его словам, растения — в том числе хмель и другие ингредиенты пива — вынуждены подстраиваться под температурные режимы, изменившиеся под влиянием человека. Из‑за этого увеличивается стоимость ухода за растениями, что впоследствии меняет вкус пенного напитка.

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