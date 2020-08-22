Изменения климата могут повлиять на вкус пива

Одним из неочевидных последствий климатической катастрофы, на пороге которой оказалось человечество, может стать изменение вкуса пива, сообщает The New York Post со ссылкой на исследования профессора молекулярной биохимии Университета штата Северной Каролины Колина Доэрти.

«Изменения суточных и сезонных температурных режимов — теплые ночи, раннее наступление весны — мешают функционированию растения, вредят урожаю, увеличивают стоимость ухода за ним и меняют вкус пива», — рассказал Колин Доэрти.

По его словам, растения — в том числе хмель и другие ингредиенты пива — вынуждены подстраиваться под температурные режимы, изменившиеся под влиянием человека. Подобные исследования, проведенные с виноградом, уже доказали, что повышение температуры на территории, где он растет, серьезно влияет на вкус получаемого из него вина.

Но вот что не влияет на вкус пива, так это источник воды — буквально на днях канадская крафтовая пивоварня вместе с учеными сварила блонд эль из очищенной сточной воды и получили совершенно нормальный напиток, заодно напомнив о необходимости бережно относиться к окружающей среде и ее ресурсам.