На выборах в Боснии и Герцеговине победил честный наркодилер

В Боснии и Герцеговине на местных выборах в депутаты победил бывший наркодилер. Об этом сообщает RuSerbia.com.
Кандидат от партии «Народ и справедливость» Абдуллах Ильязович стал самым молодым парламентарием округа Брчко за всю его историю. Три года назад мужчину осудили за торговлю запрещенными веществами.
«Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего», — заявил Ильязович.
За Ильязовича проголосовал 801 избиратель, то есть он получил 31,86% голосов. Еще во время предвыборной кампании он заявил о намерении доказать: человек сможет сделать что‑то, что было немыслимо еще три года назад, если его окружают настоящие люди.
Ранее на выборах в региональный совет области Ошана в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона, названный в честь лидера нацистской Германии. Политик заявил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию.