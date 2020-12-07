На выборах в Боснии и Герцеговине победил честный наркодилер

В Боснии и Герцеговине на местных выборах в депутаты победил бывший наркодилер. Об этом сообщает RuSerbia.com.

Кандидат от партии «Народ и справедливость» Абдуллах Ильязович стал самым молодым парламентарием округа Брчко за всю его историю. Три года назад мужчину осудили за торговлю запрещенными веществами.