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«Мусорные пирожки»: американский стартап начнет делать пиццу из отходов

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Стартап из Сан-Франциско Ugly Pickle Co. (переводится как «уродливый соленый огурчик») начнет производить пиццу с добавлением пищевых отходов. Об этом пишет Waste 360.

Концепция разработана шеф-поварами Дэвидом Мерфи и Кайлой Абэ. При создании пиццы они будут использовать ингредиенты, которые обычно попадают в мусорное ведро: некрасивые фрукты и овощи, отработанное зерно и субпродукты.

Подавать такие блюда, которые создатели ласково называют «мусорными пирожками», будут в заведении «Shuggie's Trash Pie + Natural Wine», открытие которого намечено на весну 2021 года. В первую очередь его создатели хотят прославиться вкусной пиццей, а не просто странной позицией в меню.

По задумке Мерфи и Абэ, проект покажет людям, что в повседневной жизни можно свести к минимуму пищевые отходы. Кроме того, он поможет фермерам, закупая у них продукты, от которых обычно все отказываются.

По данным Счетной палаты, в России на переработку идет не более 7% отходов, а свыше 90% отправляется на свалки и полигоны. При этом пищевые отходы по понятным причинам не перерабатываются вовсе.

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