В России выявили больше 29 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 29 039 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель и на 257 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Псковской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Вологодской областях.