перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили больше 29 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки 11:40
Saturday Night Live/YouTube Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan»
Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan» 11:02
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов своими силами 10:07
Британские пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире 9:08
В США мужчину посадили за аферу с налогами. В тюрьме он совершил еще больше таких преступлений Вчера в 21:09
Adrenaline Stadium снова опечатали, Снуп Догг собрал рэп-группу и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
Негосударственные театры Петербурга попросили Беглова ответить на вопросы о своем будущем Вчера в 19:12
Twitter/KingAmiyahScott В Snapchat появился фильтр, который превратит в персонажа Disney
В Snapchat появился фильтр, который превратит в персонажа Disney Вчера в 18:45
Минздрав: предельная цена на вакцину «Спутник V» составит 1942 рубля Вчера в 17:12
Ученые передали двум обезьянам изображение прямо в мозг с помощью импланта Вчера в 17:10
В Петербурге задержали основателя движения «Перемен» Валерия Соловья Вчера в 16:42
Delivery Club Delivery Club временно сменил логотип на кота, чтобы «прогнать год крысы»
Delivery Club временно сменил логотип на кота, чтобы «прогнать год крысы» Вчера в 16:10
Дочь Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Она была единственным кандидатом Вчера в 15:49
Робби Уилльямс создал новую группу Вчера в 15:22
В Москве снова опечатали Adrenaline Stadium. На этот раз из‑за нарушений на концерте «Кипелова» Вчера в 14:50
Мэттью Перри представил одежду с танцующим Чендлером. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом Вчера в 14:23
opushkina/Instagram Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи
Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи Вчера в 13:59
Под Красноярском задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в отдел полиции Вчера в 13:28
Хакеры взломали постаматы PickPoint. Из‑за атаки автоматически открылись ячейки с заказами Вчера в 12:58
В России выявили 28 782 заразившихся коронавирусом за сутки Вчера в 11:21
Отключить рекламу

В России выявили больше 29 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:40

В России за сутки выявили 29 039 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель и на 257 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Псковской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Вологодской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 460 770. За последние сутки вылечились 21 342 человека, за все время — 1 937 738. За сутки умерли 457 пациентов, за все время — 43 141.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 млн человек, 1,5 млн из них умерли, 42,8 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (14,5 млн). Далее — Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,5 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить