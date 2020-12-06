В России выявили больше 29 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 29 039 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель и на 257 человек больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Псковской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 460 770. За последние сутки вылечились 21 342 человека, за все время — 1 937 738. За сутки умерли 457 пациентов, за все время — 43 141.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 млн человек, 1,5 млн из них умерли, 42,8 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (14,5 млн). Далее — Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,5 млн).