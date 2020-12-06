В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов своими силами

Вопросы, связанные с «беснованием», необходимо обсуждать со священниками, не допуская «самодеятельности», заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом сообщает РИА Новости.

Митрополит Иларион напомнил, что в церкви действительно есть практика экзорцизма, когда человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов.

«Во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием», — сказал он.

По его словам, родители ребенка скорее всего плохо разбираются в том, что такое религия и верят в сглаз и порчу, что в церкви считается суеверием. Поэтому в случае возникновения вопросов об изгнании бесов нужно обращаться в священникам.

В церкви прокомментировали видео, на котором жители села Гусевка под Волгоградом «изгоняют бесов» из своего десятилетнего сына. Они объяснили свои действия тем, что ребенок странно ведет себя при виде икон. Сейчас родителей проверяют органы опеки.