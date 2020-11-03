Под Волгоградом родители «изгоняли бесов» из сына иконами и святой водой

Ранее в сети появился ролик, на котором родители мальчика из села Гусевки под Волгоградом проводят над ним обряд экзорцизма. На кадрах они пытаются изгнать злых духов с помощью чеснока, икон, святой воды и других подручных средств. Видно также, как женщина скручивает сына и не дает ему двигаться, а он кричит от боли.

В Волгоградской области органы опеки проверяют родителей, которые сняли на видео процесс якобы «изгнания бесов» из своего десятилетнего сына. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.

Сами родители объяснили, что скрутили сына для безопасности во время приступа. По их словам, ребенок «отводит взгляд от икон, боится крестного знамения, криком заглушает молитвы и снимает с себя нательный крестик».

Позже замглавы Ольховского района Наталья Бассанская сообщила, что после проверки семье рекомендовали показать ребенка врачу-психиатру. Во время беседы со специалистами соцслужбы, по ее словам, мальчик вел себя адекватно и играл с младшей сестрой.

Бассанская уточнила, что районная инспекция по делам несовершеннолетних начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. К делу также подключилась прокуратура Волгоградской области.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила телеграм-каналу Mash, что оснований забирать мальчика нет, так как его жизни ничего не угрожает. К тому же психолог, который общается с ребенком, не заметил у него отклонений и предположил, что видео может быть постановочным.