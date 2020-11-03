Под Волгоградом родители «изгоняли бесов» из сына иконами и святой водой

В Волгоградской области органы опеки проверяют родителей, которые сняли на видео процесс якобы «изгнания бесов» из своего десятилетнего сына. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.
Ранее в сети появился ролик, на котором родители мальчика из села Гусевки под Волгоградом проводят над ним обряд экзорцизма. На кадрах они пытаются изгнать злых духов с помощью чеснока, икон, святой воды и других подручных средств. Видно также, как женщина скручивает сына и не дает ему двигаться, а он кричит от боли.
Сами родители объяснили, что скрутили сына для безопасности во время приступа. По их словам, ребенок «отводит взгляд от икон, боится крестного знамения, криком заглушает молитвы и снимает с себя нательный крестик».
Позже замглавы Ольховского района Наталья Бассанская сообщила, что после проверки семье рекомендовали показать ребенка врачу-психиатру. Во время беседы со специалистами соцслужбы, по ее словам, мальчик вел себя адекватно и играл с младшей сестрой.
Бассанская уточнила, что районная инспекция по делам несовершеннолетних начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. К делу также подключилась прокуратура Волгоградской области.
При этом уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила телеграм-каналу Mash, что оснований забирать мальчика нет, так как его жизни ничего не угрожает. К тому же психолог, который общается с ребенком, не заметил у него отклонений и предположил, что видео может быть постановочным.