Delivery Club запустил доставку живых елок

Delivery Club совместно с сервисом «Елки от Варламова» запустил доставку новогодних деревьев. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Теперь пользователи могут заказать настоящие пихты Фрейзера разных размеров. Эти деревья знакомы многим по голливудским фильмам. К растениям можно заказать подставки и удобрения.

Доставка «Елок от Варламова» доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Курьеры Delivery Club также могут привезти елочные игрушки и новогодние украшения из других магазинов, сотрудничающих с платформой.

«Ничто не должно испортить нашим пользователям новогоднее настроение — даже сложная эпидемиологическая ситуация. Наше партнерство с Ильей Варламовым не только поможет пользователям избежать самостоятельного похода на елочные базары, но и просто сделает подготовку к новогодним праздникам быстрее и приятнее», — рассказали в компании.

Ранее Delivery Club начал сотрудничество с локальными продуктовыми магазинами и лавками. До конца 2020 года сервис будет тестировать новое ПО для местных точек, затем подключиться к нему смогут все желающие во всех городах, где работает служба доставки. При желании продуктовые магазины смогут привозить клиентам заказы своими силами.