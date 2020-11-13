Специальный эпизод «Друзей» начнут снимать только в марте 2021 года

Воссоединение «Друзей» должно было произойти в минувшем мае в рамках запуска стримингового сервиса HBO Max, но съемки пришлось отложить из‑за пандемии коронавируса.

Специальный эпизод комедийного сериала «Друзья» начнут снимать в марте 2021 года. Об этом сообщил актер Мэттью Перри, который сыграл в шоу одну из главных ролей.

Создательница шоу Марта Кауффман сообщала, что работа над спецэпизодом должна начаться в августе, однако этого не случилось — и с тех пор авторы сериала ничего не сообщали о своих планах.

В новой серии примут участие все шестеро исполнителей главных ролей: Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан. По словам продюсеров, спецэпизод не станет продолжением сериала — актеры предстанут в нем в роли самих себя.

Съемки пройдут на студии Warner Bros. в калифорнийском городе Бербанк — именно там снимали весь оригинальный сериал. Эксклюзивный эпизод снимет телепродюсер Бен Уинстон. Продюсировать проект будут, помимо Уинстона и Кауффман, Дэвид Крэйн и Кевин Брайт.

В прошлом году «Друзьям» исполнилось 25 лет — и 15 лет со дня выхода последней серии. Юбилей отметили в том числе Google и американский бренд Ralph Lauren. В декабре Warner Bros. Television и платформа Prop Store провели благотворительный аукцион, где распродали реквизит, костюмы и декорации со съемок легендарного ситкома.

«Афиша Daily» в честь юбилея «Друзей» составила краткую схему по всем сериям десяти сезонов: что, где, когда, кто и с кем (плюс все камео известных артистов). Также в материале есть видео со всеми заставками из сериала, чтобы удержаться от пересмотра было еще сложнее.