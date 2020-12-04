В России выявили 27  403 заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 27 403 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 742 случая меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Воронежской, Ростовской областях, Хабаровском крае.