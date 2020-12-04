В России выявили 27  403 заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 27 403 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 742 случая меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Воронежской, Ростовской областях, Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 402 949. За последние сутки вылечились 28 901 человек, за все время — 1 888 752. За сутки умерли 569 пациентов, за все время — 42 176.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 65,2 млн человек, полтора миллиона из них умерли, 41,9 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (почти 14,1 млн). Далее Индия (9,5 млн) и Бразилия (6,4 млн).