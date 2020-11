Ариана Гранде и Снуп Догг отмечают праздник в трейлере рождественского шоу Мэрайи Кэри

Режиссерами спешла выступили сын Фрэнсиса Форда Копплы, Роман Коппола, и клипмейкер Хамиш Гамильтон. Шоу выйдет 4 декабря на стриминговом сервисе Disney+.

В прошлом году Мэрайя Кэри выпустила к празднованию Рождества новую версию клипа на свой хит «All I Want for Christmas Is You». Эту песню она, ожидаемо, исполнит и во время «Magical Christmas Special».