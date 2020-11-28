Ариана Гранде и Снуп Догг отмечают праздник в трейлере рождественского шоу Мэрайи Кэри

В сети появился трейлер специального рождественского шоу певицы Мэрайи Кэри «Magical Christmas Special». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео появилась Ариана Гранде в окружении эльфов и Снупп Догг в костюме Санта Клауса. Гостями программы также стали рэпер Джермейн Дюпри, певицы Дженнифер Хадсон и актриса Тиффани Хаддиш.