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Музыка в Instagram появилась у российских пользователей по ошибке. Ее вновь убрали

Семён Гудошников
Сегодня в 13:37

Российские пользователи могли добавлять музыку в свои сторис по ошибке, которую уже устранили. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителя Facebook.

«Мы стремимся предоставить доступ к этой функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам ее появления в России», — сказал он.

Instagram запустил функцию добавления музыки в сторис еще в 2018 году, но в России она до сих пор не доступна. 3 декабря после обновления приложения она временно появилась у российских пользователей.

Треки можно было найти в поиске либо выбрать по жанру или по «настроению» из каталога. В библиотеке было мало композиций — в каждом из предлагаемых жанров всего по несколько песен.

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